Lons : début des premiers chantiers de voirie durant les grandes vacances scolaires

Le programme annuel 2021 de travaux de la Ville de Lons prévoit de nombreuses réfections de trottoirs, de parkings et d’allées. Les premières opérations seront engagées durant les vacances d’été.

Le coup d’envoi des travaux de voirie 2021 a été donné à Lons (Pyrénées-Atlantiques). Les premiers chantiers inscrits dans le programme annuel débuteront durant les grandes vacances. Ils s’élèvent à plus de 490 k€ et se focaliseront sur plusieurs travaux de réfection de trottoirs, de parkings et d’allées.

Plus précisément, les rues concernées sont l’allée Paris-Madrid, les rues des Œillets, de la Marmotte, des Marguerites et des Pinsons, ainsi que le chemin des Vignes et l’avenue de Pau. Les rues des Mimosas, des Érables, de la Digue et du Feuillage feront également l’objet d’une réfection de chaussée.

Avant ces travaux de réfection, divers concessionnaires de réseaux interviendront dès cet été dans certaines rue