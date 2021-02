Longueville : réhabilitation de la friche industrielle

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Valider Valider

La commune de Longueville dévoile ses projets pour l’année 2021. Parmi ceux-ci, la réhabilitation de la partie nord de sa friche industrielle constitue l’un de ses grands chantiers.

La commune de Longueville (Seine-et-Marne) est devenue propriétaire d’une partie de la friche industrielle Degon en novembre 2020. Celle-ci est située entre le pôle gare et la place Simone Veil, et s’étend sur une superficie de 7 ha. À l’abandon depuis 2003, elle fera bientôt l’objet d’une étude en vue de sa réhabilitation. « Rien n’est fait. Une étude de programmation va être menée cette année avec la communauté de communes du Provinois pour voir ce qu’il est possible de réaliser, mais aussi pour trouver des partenaires et des financements », explique Philippe Fortin, le maire de la ville.

La collectivité imagine plusieurs projets pour dessiner l’avenir de sa friche industrielle. Elle réfléchit à l’installation d’un espace de coworking, de production et de restauration. La mise en place de nouveaux commerces est également envisagée.