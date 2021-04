Longjumeau : un nouveau visage pour l’école Sainte-Anne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Travaux d'extension Supprimer Valider Valider

L’école Sainte-Anne a fait l’objet d’une rénovation et d’une extension. Le groupe scolaire dispose de nouvelles infrastructures.

Les 210 élèves de l’école Sainte-Anne, à Longjumeau (Essonne), peuvent jouir des nouvelles infrastructures de l’établissement. Son extension et sa rénovation ont été achevées au début du mois de mars 2021. Un budget de 2,3 M€ a été nécessaire à leur réalisation. Ce financement provient des fonds propres de l’école, d’emprunts et de la participation du comité diocésain de l’enseignement catholique.

L’école Sainte-Anne dispose de deux nouvelles salles de classe et d’une autre destinée à diverses activités. Selon Martine Guesdon, la directrice, « tout le rez-de-chaussée de l’école a été réaménagé notamment pour pouvoir accueillir des élèves de primaire à mobilité réduite. Des rampes ont été ajoutées, et la largeur des portes et des couloirs agrandie pour permettre le passage de fauteuils roulants ». La cantine de l’établissement a également été rénovée et agrandie pour s’adapter à la nouvelle capacité de l’école.