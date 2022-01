Loire : Mecanic Centre Aeroptic et Tôle & Design reprises par le groupe AC

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loire Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le groupe ACI ancre son maillage en France avec de nouvelles acquisitions dans la Loire.

En décembre 2021, le spécialiste lyonnais de la mécanique industrielle ACI a racheté deux sociétés situées dans le sud de la Loire, où il est déjà présent suite à de précédentes opérations de croissance externe. Les entreprises rachetées sont Mecanic Centre Aeroptic (MCA) et Tôle & Design. La première, implantée à Roche-la-Molière, se positionne sur le marché de l’aéronautique et de la défense. Elle conçoit et fabrique des pièces et des sous-ensembles mécaniques pour des clients comme Zodiac Aerospace, Roxel ainsi que Thales. La seconde, établie à Saint-Étienne, est spécialisée dans la tôlerie fine, le découpage et l’emboutissage de différentes pièces. Cette société compte une trentaine de salariés. ACI s’engage à investir sous un an une enveloppe de 100 000 euros au sein de sa filiale Tôle & Design.

Parallèlement à ces rachats, le groupe détenu par Philippe Rivière et Pascal Rives organise, en deux temps, une levée de fonds de 15 millions d’euros auprès du fonds d’entreprises GEI, situé à Nancy (Meurthe-et-Moselle). À la suite d’une première levée de fonds de 7 millions d’euros signée le 21 décembre dernier, une seconde est prévue d’ici un an. Poursuivant son développement, ACI mise cette année sur un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros et de 160 millions d’euros en 2025.