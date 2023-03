Loire-Atlantique : une usine de méthanisation est en gestation à Saint-Herblain

Une unité de méthanisation sera construite dans la zone industrielle de la Loire, située à Saint-Herblain (Loire-Atlantique). Présenté aux habitants de la commune début mars 2023, le site devrait voir le jour d’ici à la fin de l’année 2024. Il sera composé d’une unité de production de biométhane exploitant des déchets organiques non dangereux. Il disposera également d’un système de déconditionnement des biodéchets et d’un dispositif d’hygiénisation, dédié à la valorisation des sous-produits animaux provenant des abattoirs. Une chaudière, une torchère (un incinérateur de gaz de méthanisation), des bassins et un bâtiment d’exploitation compléteront les installations.

Le projet est porté par Engie BiOZ, la filiale du groupe Engie spécialisée dans la création d’unités de méthanisation. À sa mise en service, cet équipement permettra de valoriser plus de 30 000 tonnes de biomasse par an à partir de matières d’origine agricole et de boues de stations d’épuration. Le biométhane produit, équivalant à 8 % de la consommation annuelle de la commune Saint-Herblain, sera distribué par le réseau de transport de Gaz Réseau Distribution France (GRDF). Précisons que 14 millions d’euros seront investis dans l’aménagement de cette infrastructure.