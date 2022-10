Loire-Atlantique : une réhabilitation du parc paysager de Saint-Nazaire est en projet

La commune de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) a lancé une démarche portant sur le devenir du parc paysager, au cœur de la ville. L’initiative résulte d’un diagnostic effectué sur le patrimoine arboré et qui a révélé que la végétation sur le site était en fin de vie. Depuis le printemps 2022, un travail de commission, assuré conjointement par des citoyens, des associations et des personnalités publiques, a été lancé dans le but de déterminer les contours du projet (aménagements envisagés, espèces végétales à planter…).

Selon la commune, des études qui seront confiées à une équipe pluridisciplinaire (paysagiste, architecte, écologue…) seront engagées prochainement. Elles viseront à déterminer les aménagements à mettre en œuvre sur le site afin de le réhabiliter. L’opération, qui devrait entrer en phase concrète d’ici à 2024, sera axée sur la reconfiguration des liaisons entre le parc et la plaine des sports. Elle doit également aboutir à une valorisation de la biodiversité du site. L’objectif pour la commune de Saint-Nazaire est de raviver cet îlot de fraîcheur et de renouveler ce lieu de convivialité en cœur de ville.