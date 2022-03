Loire-Atlantique : une nouvelle maison de santé à Nantes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loire-Atlantique Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Une nouvelle maison de santé pluriprofessionnelle est en construction à Nantes Nord.

Une nouvelle maison de santé sera implantée dans le quartier de Nantes Nord (Loire-Atlantique). La première pierre de l’établissement a été posée le vendredi 4 mars 2022 en présence de Pascal Bolo, l’adjoint de quartier. Le futur bâtiment sera établi sur une surface de 900 m2. Il comptera cinq cabinets de médecins, un cabinet de sages-femmes et des espaces de consultation pour des orthophonistes, des kinésithérapeutes et des infirmiers. À cela vont s’ajouter quatre salles de gym, un plateau technique, deux bureaux de permanences médico-sociales et une salle de réunion prévention. À sa livraison au printemps 2023, une vingtaine de professionnels de santé viendront assurer la prise en charge des patients.

Rappelons que le projet est porté par Novapole Immobilier, avec le soutien de la ville de Nantes, de la région des Pays de la Loire et de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru). Le coût de l’opération s’élève à 2,1 millions d’euros.