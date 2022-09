Loire-Atlantique : une nouvelle mairie à Héric

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loire-Atlantique Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La nouvelle mairie d’Héric (Loire-Atlantique) sera implantée sur un espace occupé par le bâtiment de La Poste.

En Loire-Atlantique, l’aménagement du centre-bourg avance à Héric. Après la réalisation des études de chaque secteur, la Municipalité a défini l’emplacement de la nouvelle mairie. Elle sera construite sur une parcelle communale déjà occupée par plusieurs équipements municipaux. Elle sera en effet située sur un espace occupé par le bâtiment de La Poste. L’infrastructure sera reconstruite pour offrir à terme une surface de plus de 960 m² sur deux niveaux.

Le rez-de-chaussée sera dédié à l’agence postale communale. Il accueillera également la salle du conseil et des mariages ainsi que des bureaux. Une salle de réunion de 170 places complètera l’aménagement. L’étage abritera des bureaux pour les élus et les agents, des espaces de stockage et les locaux techniques.

En outre, le futur bâtiment sera construit selon les principes de la conception bioclimatique, notamment pour les façades principales. L’installation de 300 m² de panneaux photovoltaïques en toiture est d’ailleurs prévue.

Rappelons que la commune d’Héric fait partie de la Communauté Erdre et Gesvres. Son aménagement urbain s’étalera jusqu’en 2035. La livraison des premiers travaux est prévue d’ici à 2023.