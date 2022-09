Loire-Atlantique : une nouvelle école de design et un parking souterrain à Nantes

Le nouveau bâtiment de l’école de design Nantes Atlantique, au sein du quartier de la Création, sur l’île de Nantes (Loire-Atlantique), a ouvert ses portes en septembre 2022. La construction, lancée le 10 décembre 2019, à coûté 26 millions d’euros. Ce projet, porté par la CCI Nantes Saint-Nazaire, a été financé par le conseil régional des Pays de la Loire et le Fonds européen de développement régional. Nantes Métropole et l’école de design ont aussi contribué au financement de ce projet.

Ce nouveau site réunit sur un même lieu les différents laboratoires de recherche et d’innovation, les enseignants, le personnel et les étudiants de l’établissement. Construit sur une surface de 11 600 m², le site propose 700 m² d’espaces de fabrication, de studios et une salle de conférence. Des salles de créations plastiques et des salles de cours y sont aussi aménagées.

Un parking souterrain, baptisé « Les Nefs », a également été créé sous le nouveau bâtiment de l’école de design. Réparti sur trois niveaux, il propose 500 places, dont dix équipées de bornes de recharge électrique pour les véhicules. Cet équipement dispose également de 39 places pour vélos et de 19 places pour les deux-roues motorisés.