Loire-Atlantique : une nouvelle aire de jeux dans le quartier des Dervallières à Nantes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loire-Atlantique Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Nantes (Loire-Atlantique), les habitants du quartier des Dervallières peuvent désormais profiter du nouvel espace vert entre l’immeuble Watteau et la rue Le-Nain.

À Nantes (Loire-Atlantique), dans le quartier des Dervallières, la nouvelle aire de jeux implantée au pied de l’immeuble Watteau a été inaugurée le vendredi 20 mai 2022. Elle comprend des jeux ainsi que des zones ludiques pour petits et grands, un espace vert et notamment des tables de pique-nique et une prairie sauvage.

La création de cet espace fait partie du projet de réaménagement des abords de l’immeuble Watteau et du quartier des Dervallières, qui inclut notamment des travaux de rénovation des rues Watteau, Perron, Bertreux, Amédée-de-la-Patellière et Fragonard, la réfection des revêtements des chaussées et des trottoirs, la pose de gazon et la plantation d’arbres. Ces derniers aménagements clôtureront le chantier à l’automne 2022.