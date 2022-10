Loire-Atlantique : une cuisine mutualisée pour les communes de Saint-Herblain, de La Chapelle-sur-Erdre et d’Orvault

À la suite du dernier conseil municipal, la localité de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) a décidé de construire une nouvelle cuisine intercommunale. Mené en collaboration avec les communes de La Chapelle-sur-Erdre et d’Orvault, le projet vise la création de deux unités de cantine mutualisées. Elles pourront servir 10 000 repas par jour aux élèves scolarisés sur les trois territoires. Cette nouvelle structure doit permettre un renouvellement du service de cantine scolaire dans la localité. La cuisine centrale existante, située à Rezé (Loire-Atlantique), n’est plus adaptée aux enjeux démographiques et alimentaires (nourriture saine, de qualité et issue d’une agriculture biologique locale).

Dans l’objectif de veiller au bon fonctionnement de la future cuisine, la municipalité a prévu de créer une société publique locale. Elle sera dirigée par les trois communes et assurera les opérations d’approvisionnement. Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme porté par Bertrand Affilé, le maire de la commune.