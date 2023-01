Loire-Atlantique : un projet de liaison cyclable entre Carquefou et Sucé-sur-Erdre

La communauté de communes Erdre et Gesvres, le département de Loire-Atlantique et Nantes Métropole ont décidé de collaborer dans le cadre d’un projet de piste cyclable. Celle-ci doit relier les communes de Carquefou et de Sucé-sur-Erdre. Il s’agit de créer un trajet qui devra se faire en dix minutes. Selon les collectivités, l’objectif est de proposer une alternative aux déplacements en voiture.

Depuis 2021, des études ont été menées afin de déterminer le tracé de la voie douce. Elles ont permis d’identifier un parcours qui devrait longer la route départementale 37, pour la section située dans la commune de Sucé-sur-Erdre. Du côté de Carquefou, le tracé devrait suivre le chemin des Enfas. Au niveau du ruisseau des Hupières, un ouvrage de franchissement, accolé au pont existant, est envisagé.

À l’heure actuelle, le projet fait l’objet d’une étude préalable, financée par la communauté de communes Erdre et Gesvres et la métropole nantaise. Selon le planning établi par les collectivités, cette phase devrait durer jusqu’au printemps 2024. Les travaux, quant à eux, devraient se dérouler en 2025.