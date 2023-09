Loire-Atlantique : un programme mixte au cœur du quartier Saint-Donatien, à Nantes

L’aménagement de l’îlot 5 de la zone d’aménagement concerté (ZAC) Mellinet, à Nantes (Loire-Atlantique), a débuté en juin 2023 avec la construction de la résidence Elogia. Ce programme immobilier, porté par CDC Habitat, sera réalisé sur le hameau de l’Éperonnière. Il a été conçu par Kraft Architectes, qui a privilégié une architecture sobre et contemporaine pour le bâtiment.

Le projet comprendra 75 logements dont 52 sociaux et intermédiaires, 14 en accession abordable et neuf autres en accession libre. Chaque appartement disposera d’un espace extérieur afin d’apporter plus de confort aux futurs résidents. Par ailleurs, le bâtiment accueillera en rez-de-chaussée la crèche Bambou. Une aire de jeux pour enfants, en prolongement du parc Anna-Philip, sera aussi créée au pied de l’immeuble.

Elogia respectera le contexte environnemental imposé par Nantes Métropole Aménagement, l’aménageur de la ZAC. L’immeuble sera notamment labellisé « NF Habitat HQE », une certification attestant de la qualité globale des logements. La livraison de l’infrastructure est prévue pour 2024.