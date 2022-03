Loire-Atlantique : un nouveau visage pour les quartiers Coulvé-Québrais et de la Trébale à Saint-Nazaire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loire-Atlantique Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Saint-Nazaire, le secteur de Coulvé-Québrais et le quartier de la Trébale font l’objet d’un projet urbain et paysager.

La ville de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) poursuit ses actions pour améliorer le cadre de vie de ses habitants et l’attractivité de son territoire. Une réflexion sur les sites remarquables composant le secteur de Coulvé-Québrais est en cours. L’objectif du projet est d’accueillir de nouveaux quartiers d’habitat intégrés à leur environnement. Outre la proximité du centre-ville, de la gare, de la route bleue et des transports, les futurs quartiers profiteront des étangs environnants et d’un espace propice à la promenade, à la pêche ou à la pratique du sport. Le projet prévoit une large part de logements individualisés. Soulignons que ce programme d’aménagement sera conçu avec les habitants. La première réunion publique a eu lieu le mardi 22 février 2022. Elle sera suivie d’ateliers participatifs.

Par ailleurs, le quartier de la Trébale fait l’objet d’un programme de reconstruction. L’entreprise Silène va prochainement procéder à la démolition de deux bâtiments collectifs, allée des Orchidées. Le désamiantage devrait intervenir ce mois-ci. Quant à la démolition, elle sera réalisée entre mai et juin 2022. Après les travaux, le terrain accueillera un programme d’environ 25 logements locatifs, individuels, en accession sociale.