Loire-Atlantique : un nouveau lycée est en construction à Pont-Château

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loire-Atlantique Supprimer Vie du BTP Supprimer Bâtiment d'enseignement Supprimer Valider Valider

Le nouveau lycée de Pont-château devrait ouvrir ses portes pour la rentrée de septembre 2023.

Depuis juin 2022, un nouveau lycée est en construction à Pont-Château (Loire-Atlantique). Le futur établissement scolaire devrait ouvrir ses portes d’ici à 2023. Il comptera trois niveaux et aura une capacité de 1 000 places dont 725 pour le parcours général, 250 pour le parcours professionnel et 24 pour la classe de troisième préparatoire. Il sera aussi doté d’une salle polyvalente, d’un service de restauration et de bureaux administratifs. Par ailleurs, des locaux de vie scolaire, un externat, huit logements de fonction et une résidence d’hébergement de 80 places seront aussi construits.

Au total, un budget de près de 48 millions d’euros est investi dans ces travaux. Le financement est assuré par la région des Pays-de-la-Loire. Le nouveau lycée permettra de répondre aux besoins du territoire et d’offrir un cadre d’apprentissage pour les jeunes. Soulignons qu’outre l’enseignement général et professionnel, l’établissement proposera également des formations en sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D) et en sciences et technologies de la santé et du social (ST2S).