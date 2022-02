Loire-Atlantique : travaux sur la rue de la Papotière et le boulevard de la Louetrie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loire-Atlantique Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Six mois de travaux sont prévus sur la rue de la Papotière et sur le boulevard de la Louetrie à Nantes.

Le chantier, engagé depuis le lundi 31 janvier 2022 sur la rue de la Papotière et le boulevard de la Louetrie dans le quartier Doulon-Bottière, situé au nord-ouest de Nantes (Loire-Atlantique), suit son cours. Les travaux, lancés par Nantes Métropole, vont se poursuivre jusqu’en juillet 2022. Ils ont pour objectif de réhabiliter intégralement le réseau d’assainissement et d’adduction d’eau potable. Nantes Métropole informe que ce chantier d’assainissement prendra fin le vendredi 17 juin 2022 et se poursuivra par des travaux de voirie dont la livraison est prévue en juillet 2022.

Cette opération entraînera quelques perturbations au niveau de la circulation. Elle sera ainsi interdite aux automobilistes, sauf aux riverains, pendant toute la durée du chantier. Une déviation sera mise en place dans les deux sens de la circulation par le boulevard du Manoir-Saint-Lô ainsi que par la rue de la Basse-Chênaie et la route de Sainte-Luce.