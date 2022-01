Loire-Atlantique : travaux sur la berge effondrée près de la place Victor-Mangin

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loire-Atlantique Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Un an de chantier sera nécessaire pour restaurer la berge effondrée sur l’île de Nantes, près de la place Victor-Mangin.

Dans la nuit du 16 au 17 novembre, une partie de la berge de la Loire, près de la place Victor-Mangin sur l’île de Nantes (Loire-Atlantique), s’est entièrement décrochée sur une cinquantaine de mètres de longueur. Cet effondrement a entraîné la rupture d’une canalisation d’eaux usées. Des travaux de réhabilitation, dont la sécurisation du périmètre et le remblai de la berge, sont actuellement engagés sur le terrain.

Afin de déterminer les causes de cet effondrement, des analyses sont en cours et vont s’étaler jusqu’à fin janvier 2022. À la suite de ce diagnostic, il sera possible de définir, au cours du premier trimestre prochain, la meilleure solution pour remplacer tous ces mètres cubes de terre partis dans la Loire. Une fois l’option déterminée, il faudra compter quelques mois avant le lancement d’éventuels travaux. Les responsables du chantier espèrent toutefois une fin des travaux d’ici début 2023, et rouvrir la berge. Pour l’heure, le site est fermé au public avec des barrières grillagées.