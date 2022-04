Loire-Atlantique : Saint-Fernand va se doter de 24 nouveaux logements

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loire-Atlantique Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

L’aménagement des 24 logements dans le secteur Saint-Fernand, à Vallons-de-l’Erdre, est attribué à la société immobilière Nexity.

À Vallons-de-l’Erdre (Loire-Atlantique), l’espace dénommé « secteur Saint-Fernand », situé au nord du cimetière communal, va accueillir 24 nouveaux logements. Le permis de construire de ces habitations sera déposé en juin 2022, pour un début de chantier au premier trimestre 2023.

Le projet prévoit l’édification de 12 maisons individuelles de 85 à 90 m² avec un garage et une place de parking, et de 12 logements intermédiaires de types 3 et 4. Ces derniers proposeront des surfaces habitables de 60 à 75 m². Ils seront dédiés à la location sociale ou déclinés en prêt social location-accession (PSLA).

L’intégralité de cet aménagement (construction, voirie et espaces verts) sera assurée par le promoteur immobilier Nexity. Rappelons que le plan local d’urbanisme du 12 décembre 2019 prévoyait pour ce secteur la construction d’au moins 21 logements, finalement fixée à 24. Ces nouvelles habitations permettront à la commune d’enrichir son offre immobilière, et ainsi de répondre à la demande locative.