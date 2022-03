Loire-Atlantique : requalification de la promenade de mer à La Baule-Escoublac

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loire-Atlantique Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La ville de La Baule-Escoublac envisage de réhabiliter la promenade de mer qui longe la plage.

La plage de La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique) est présentée comme la plus belle de France. En vue de rendre le site plus attractif, la ville prévoit de réaliser différents aménagements sur la promenade de mer. L’opération doit favoriser les mobilités douces et actives (vélo, piéton, navette électrique…), mais aussi créer de nouveaux espaces de convivialité et valoriser un aménagement paysager plus végétalisé.

Ainsi, plusieurs sections de la promenade (5,4 km linéaires) seront concernées par des travaux d’aménagement. Du côté de l’esplanade près du casino, les établissements de plage seront mis en valeur. À proximité de la plage Benoît, l’accès sera facilité et de nouveaux espaces de détente seront créés. Il en sera de même pour l’esplanade située devant les locaux de la mairie. Les activités de cette section seront également réorganisées pour instaurer plus d’ergonomie.

Pour l’esplanade près de la tour Saint-Clair, l’opération permettra de végétaliser les espaces publics. Sur la place des Palmiers, de nouveaux services viendront diversifier l’activité commerciale au niveau de l’encorbellement. En limite de Pornichet, une place conviviale intégrant des installations ludiques sera créée. Un atelier de concertation a été organisé en février pour définir les contours du projet.