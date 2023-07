Loire-Atlantique : requalification de l’avenue de Penhoët, à Saint-Nazaire

À Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), des travaux de requalification seront lancés sur l’avenue de Penhoët, à partir du mois d’août 2023. Ils porteront sur la réfection des réseaux d’adduction d’eau potable et des canalisations d’eaux pluviales. Les voies de circulation seront également repensées. Pour ce faire, une voie piétonne de trois mètres de large sera créée au pied des bâtiments riverains. La piste cyclable existante sera aussi réhabilitée et mise en valeur grâce à un revêtement de couleur distincte. La chaussée sera, quant à elle, renouvelée et un aménagement paysager sera réalisé sur toute sa longueur.

Dans son ensemble, le chantier devrait durer jusqu’à la fin de l’année 2024. Selon la municipalité, il s’inscrit dans la continuité des travaux d’embellissement, entrepris dans le quartier de Méan-Penhoët, notamment sur le boulevard Paul-Leferme et sur celui des Apprentis. Précisons que c’est un projet qui vise à améliorer la visibilité des commerces existants et les conditions de circulation des différents usagers.