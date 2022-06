Loire-Atlantique : rénovation du théâtre du Grand T à Nantes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loire-Atlantique Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Nantes (Loire-Atlantique), le théâtre du Grand T fait l’objet de travaux de rénovation et de création d’une nouvelle salle de répétition.

Le projet de rénovation du théâtre du Grand T a été lancé en 2016. Il vise à créer d’ici à 2025 un pôle de spectacle vivant en Loire-Atlantique. De nouveaux bâtiments seront construits pour abriter les équipes du Grand T et de Musique et Dance. L’enveloppe allouée à l’opération s’élève à plus de 30 millions d’euros.

Les travaux porteront sur la rénovation de la grande salle de 840 places et l’extension des espaces techniques. De nouveaux locaux administratifs, une nouvelle salle modulable et un espace avec jardin seront également réalisés.

Après plusieurs phases d’études et le concours de maîtrise d’œuvre sur esquisse, la conception et le suivi de la réalisation du projet ont été attribués en 2019 au groupement composé de Matthieu Poitevin architecture, de Projectiles, de l’atelier Roberta, de Changement à vue et AIA Ingénierie. Les fouilles préliminaires sur le parking du théâtre ont été réalisées en mai 2021. Les travaux devraient débuter d’ici à l’été 2022 pour une livraison prévue d’ici à la fin de l’année 2024.