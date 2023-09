Loire-Atlantique : rénovation de la RN171, entre Donges et Montoir-de-Bretagne

Depuis début septembre 2023, des rénovations sont réalisées le long de la route nationale 171 qui relie Nantes à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Les travaux sont effectués sur la section située entre les communes de Donges et de Montoir, dans le sens provenant de Savenay. Ils portent sur le désamiantage de la chaussée, depuis l’échangeur du Priory jusqu’à celui des Noës. Ils incluent aussi le renouvellement de l’enrobé au niveau des bretelles de sortie et d’entrée de ces deux échangeurs.

En outre, des interventions sont menées sur la superstructure du pont de Nyon. Elles portent sur la réfection de l’étanchéité de cet ouvrage et sur la rénovation de sa couche de roulement, des trottoirs et de l’ensemble des dispositifs de sécurité. S’y ajoutent le remplacement de la signalisation verticale, la matérialisation de la voie et le renforcement de la signalisation horizontale.

Ces travaux, qui s’inscrivent dans le cadre du programme annuel d’entretien des routes, devrait durer jusqu’à fin septembre.