Loire-Atlantique : renouvellement du réseau d’eau potable de l’avenue de l’Océan au Pouliguen

La réfection du réseau d’eau potable de l’avenue de l’Océan, au Pouliguen, se poursuivra jusqu’au 25 juin 2022.

Au Pouliguen (Loire-Atlantique), la Communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande-Atlantique (CAP Atlantique) poursuit le chantier de réhabilitation du réseau d’eau potable de l’avenue de l’Océan et de ses rues adjacentes. Les travaux, qui ont débuté le 4 avril 2022, vont durer onze semaines, soit un achèvement prévu pour le 25 juin prochain. Ils ont pour but de remettre à neuf les conduites de cette zone qui datent de 1955, et d’améliorer le service du réseau de desserte en eau potable.

Réalisée par la société ATES, l’opération s’effectue en deux phases. La phase nord portera sur le remplacement de 635 mètres de conduites en fonte par des canalisations de même nature. S’y ajoutera le renouvellement de 45 branchements. La phase sud consistera, pour sa part, à remplacer 165 mètres de conduite en fonte et environ 16 branchements. Pendant les travaux, la voie sera fermée à la circulation routière.

Rappelons que ce chantier de 300 000 euros est financé par Cap Atlantique.