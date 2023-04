Loire-Atlantique : réhabilitation du quartier de la Ville-aux-Roses à Châteaubriant

Ayant bénéficié de plusieurs chantiers de réhabilitation, le quartier de la Ville-aux-Roses à Châteaubriant (Loire-Atlantique) fait actuellement l’objet d’une nouvelle opération, lancée par Habitat 44. En effet, l’Office public de l’habitat réalise dans ce secteur des travaux qui ont été présentés publiquement en mars 2023. Il s’agit d’un nouvel investissement d’un montant de 21 millions d’euros, soutenu par la Communauté de communes Châteaubriant, par Action Logement et par le département de la Loire-Atlantique.

Le programme porte notamment sur la réhabilitation des immeubles d’habitation. Cette opération inclut une amélioration de la qualité des logements avec le renouvellement des revêtements de sol, l’installation de nouvelles toitures et le remplacement des fenêtres. Elle comprend aussi le renforcement de l’isolation, la création de nouvelles pièces de vie et la réfection des pièces existantes, comme les cuisines, les salles de bains et les chambres.

Des interventions seront également menées au niveau des espaces extérieurs. De nouveaux aménagements seront réalisés : ajout d’espaces privatifs au pied des immeubles, création de cheminements sécurisés et embellissement des espaces publics.