Loire-Atlantique : réhabilitation des réseaux d’eau à La Baule-Escoublac

Les réseaux d’eau à La Baule-Escoublac seront réhabilités d’ici au mois de juin.

La Communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande-Atlantique (Cap Atlantique) a décidé de réhabiliter les réseaux d’eaux au niveau du boulevard Auguste-Caillaud, à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique). Ainsi, des travaux de renouvellement seront réalisés sur la canalisation d’eau potable (une section de 605 m). L’objectif pour la collectivité est d’améliorer la qualité du service proposé aux usagers.

Soixante-dix branchements vont être rénovés et neuf antennes perpendiculaires seront raccordées. Concernant les réseaux d’eaux usées, un nouveau collecteur sera mis en place. Une cinquantaine de branchements seront également renouvelés et quatre antennes perpendiculaires seront connectées. Quant aux réseaux d’eaux pluviales, des travaux de renforcement seront menés sur le collecteur existant. À cela s’ajouteront le renouvellement des tronçons dégradés côté ouest et le raccordement des branchements, grilles et antennes perpendiculaires. La Cap Atlantique a prévu d’investir 600 000 euros dans la réalisation de l’ensemble des travaux, qui s’étaleront jusqu’en juin 2022.