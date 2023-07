Loire-Atlantique : réhabilitation de l’ancienne voie ferrée reliant La Chapelle-sur-Erdre et Blain

L’ancienne voie ferrée reliant La Chapelle-sur-Erdre et Blain (Loire-Atlantique) fait l’objet d’un projet de réhabilitation en vue de la rendre accessible à tous. Il s’agit d’un projet porté par la Communauté de communes Erdre et Gesvres (CCEG), ainsi que par Pays de Blain Communauté et Nantes Métropole. Ce programme d’aménagement s’inscrit dans le cadre d’un plan de création et de rénovation de sentier. Il prévoit la réalisation d’une voie douce sur l’axe concerné. Le futur itinéraire cyclable permettra un maillage important du territoire, car il traversera six communes et fera le lien entre les trois collectivités.

La CCEG souhaite associer les habitants au projet. Dans cette perspective, une phase de concertation a été lancée depuis le 10 mai 2023. Elle se prolongera jusqu’en septembre afin de recueillir les attentes et les envies de l’ensemble des usagers. Une réunion publique de restitution sera organisée à partir d’octobre prochain.

Précisons que la CCEG prévoit d’investir environ 9 millions d’euros dans les mobilités actives jusqu’en 2026. En mai dernier, une nouvelle piste cyclable de sept kilomètres a été inaugurée entre Casson et Sucé-sur-Erdre.