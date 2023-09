Loire-Atlantique : reconfiguration de la place Odette-Robert, à Rezé

Le renouvellement urbain du quartier du Château, à Rezé (Loire-Atlantique), est un projet lancé en 2016. Intégrée pleinement dans le périmètre du programme, la place Odette-Robert fait l’objet d’une concertation en vue de son réaménagement. Accompagnés par les urbanistes, les habitants travailleront en atelier jusqu’en octobre 2024 pour dessiner la future place. Celle-ci devrait voir la construction d’un ou deux immeubles d’habitation, avec pour conséquence le déplacement de l’actuel marché hebdomadaire. La place sert aujourd’hui de parking-relais aux usagers du tram. Sa reconfiguration devrait permettre de recréer du lien avec les quartiers alentour et de renforcer l’équilibre économique du projet global. Elle répondra également aux impératifs de végétalisation.

La requalification du quartier du Château est chiffrée à environ 40 millions d’euros. Elle est financée par la Métropole, la Ville et les bailleurs sociaux Atlantique habitations et La Nantaise d’Habitations. Le chantier s’étalera de 2025 à 2030. Il comprendra la réorganisation des espaces publics ainsi que des travaux de démolition et de construction. Un programme de réhabilitation est aussi prévu, à commencer par l’immeuble Pontchâteau.