Loire-Atlantique : réaménagement du parc de la Gournerie à Saint-Herblain

La ville de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) vient de lancer une opération de réaménagement au sein du parc de la Gournerie. Les travaux portent sur la rénovation des bords des étangs, sur l’amélioration des chemins de randonnée et sur l’installation de nouveaux mobiliers urbains : assises, tables de pique-nique… Ils seront également axés sur la création de lieux de détente et de convivialité, adaptés aux activités en plein air. Une attention particulière sera accordée à la préservation de la biodiversité du parc et à la différenciation de chaque espace (cultures, loisirs, refuges de biodiversité…).

Au total, près de 800 000 euros sont mobilisés dans la réalisation de ce chantier qui durera jusqu’à l’été 2023. L’objectif est de valoriser la qualité paysagère du site et d’améliorer les infrastructures d’accueil du public. Le projet découle notamment du programme d’embellissement des parcs composant le cours Hermeland, un espace naturel de 300 hectares qui s’étend sur l’ensemble de la commune.