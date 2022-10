Loire-Atlantique : réaménagement de la rue Henri-Radigois à Saint-Herblain.

Présenté en réunion publique en septembre 2022, le projet de réaménagement de la rue Henri-Radigois a été conçu par la commune de Saint-Herblain (Loire-Atlantique). Ne répondant plus aux normes de déplacements actuelles, cet axe de 400 mètres de longueur fera l’objet d’un chantier de requalification. L’opération est associée aux aménagements urbains en cours dans le quartier Bourg de Saint-Herblain.

L’objectif du programme est d’apaiser la circulation dans ce secteur. Dans le cadre de ce chantier, un « chaucidou » sera mis en place. Il s’agit d’une chaussée partagée par les voitures et les vélos, donnant la priorité aux cyclistes. En outre, les places de stationnement seront supprimées pour permettre un agrandissement des espaces piétonniers. À cela s’ajouteront la modification des arrêts de bus (nouveaux emplacements avec mise en accessibilité) et la réalisation d’un nouvel aménagement paysager de part et d’autre de la chaussée.

Selon le planning établi par la commune, des interventions seront réalisées sur les différents réseaux d’eaux d’ici au second semestre 2023. Les travaux de requalification proprement dits de la rue Henri-Radigois se dérouleront durant le premier semestre 2024.