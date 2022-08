Loire-Atlantique : projet Grand Bellevue à Nantes, les futurs aménagements dévoilés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loire-Atlantique Supprimer Vie du BTP Supprimer Renouvellement urbain Supprimer Valider Valider

Les grandes lignes du projet de transformation du quartier Grand Bellevue à Nantes (Loire-Atlantique) sont connues.

Le renouvellement urbain du quartier Grand Bellevue à Nantes/Saint-Herblain (Loire-Atlantique) est un projet porté par l’entreprise publique locale Loire Océan Développement (LOD). La zone à urbaniser constitue l’un des grands ensembles d’habitat collectif de l’agglomération. Le programme porte sur la restructuration et développement d’habitat, d’équipements économiques et de services publics. Il prévoit notamment la construction d’une cour artisanale, d’un immeuble de bureaux de près de 2 500 m2, de logements ainsi que de commerces et de services. Il s’agit aussi d’améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants par la transition énergétique, le confort des logements et l’attractivité des espaces publics.

Une réunion publique a eu lieu le 22 juin 2022 pour dévoiler le projet aux habitants. Elle a permis de présenter les transformations du quartier, avec l’aménagement de la future place Mendès-France et de la place du marché, et les futurs logements répartis de part et d’autre du pôle d’échange multimodal. Les nouveaux équipements publics et la nouvelle offre commerciale de proximité ont également été présentés. Précisons que la place Mendès-France sera le centre actif du futur quartier.