Loire-Atlantique : projet d’une nouvelle liaison fluviale au départ de Rezé

La métropole de Nantes, en collaboration avec la ville de Rezé (Loire-Atlantique), envisage de créer une nouvelle liaison fluviale entre le quartier Bas-Chantenay et la commune. Ce chantier est associé à la ligne Navibus, entre ce quartier et celui du grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire. Cette nouvelle desserte s’inscrit notamment dans le sillage du grand débat citoyen « Nantes, la Loire et nous », datant de 2015. Il s’agit d’un projet entrepris dans le cadre de l’engagement 24 : « Créer de nouvelles navettes fluviales connectées au réseau de transport en commun. »

En vue de réaliser cette nouvelle ligne, la Métropole a lancé une concertation publique. Devant se clôturer le 20 novembre 2022, cette procédure concerne les infrastructures inhérentes au projet. L’initiative inclut la création d’un nouveau lieu d’embarquement, d’une zone d’attente et d’un parking-relais de 140 places dans le village de Trentemoult.

L’objectif est de développer un mode de déplacement alternatif à la voiture, tout en permettant un transit entre les différents moyens de transport desservant la localité dont les lignes de bus, les tramways…