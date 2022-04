Loire-Atlantique : présentation de l’avant-projet de la future place de la Petite-Hollande à Nantes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loire-Atlantique Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les grandes lignes du projet d’aménagement de la place de la Petite-Hollande à Nantes ont été dévoilées.

À Nantes (Loire-Atlantique), l’avant-projet de l’aménagement de l’esplanade Gloriette – Petite-Hollande a été présenté en réunion publique le 31 mars 2022. L’opération prévoit la création de lieux de détente, d’espaces dédiés à la pratique du sport ainsi que de zones d’amusement et de loisirs. Cinq points de brumisation (un procédé qui consiste à projeter un liquide en fines gouttelettes, créant ainsi un brouillard d'eau) seront disséminés sur l’ensemble de la place. Ils émettront une brume légère lors des fortes chaleurs de la période estivale. Du côté de la rive de la Loire, une cale en gradins sera aménagée et des kiosques équipés de toilettes publiques seront réalisés. De nouveaux parcours piétonniers seront mis en place, avec notamment le prolongement de la promenade nantaise et la création d’une liaison entre la place Royale et l’île de Nantes qui passera par la passerelle Victor-Schœlcher.

Selon l’avant-projet, la future esplanade sera un coin de verdure parsemé de pelouses et de jardins. Des centaines d’arbres seront ainsi plantés afin de constituer un véritable îlot de fraîcheur.

Le calendrier du projet prévoit un lancement des travaux d’aménagement en 2024. Le nouveau parc devrait être livré en 2028.