Loire-Atlantique : poursuite du chantier du nouveau barreau routier sur la RD 99, à Guérande

L’aménagement du barreau routier sur la RD 99 au nord de Guérande (Loire-Atlantique) se termine. Afin de compléter la liaison, un giratoire est aménagé à l’extrémité ouest de ce tronçon de 800 mètres de long. Il sera équipé d’îlots séparateurs, destinés à sécuriser le passage des usagers en mobilité active (vélo et autres véhicules sans moteur thermique).

Cette nouvelle phase du chantier durera jusqu’au mois de décembre 2023. Une fois achevé, le futur rond-point viendra connecter cette nouvelle voie, en provenance du carrefour du Moulin du Diable (RD 233 et 274), et la route de Mesquer, sur la RD 252. Selon les prévisions, cette liaison devrait être mise en service au début de l’année 2024. Le conseil départemental de la Loire-Atlantique a mobilisé une enveloppe d’environ 2,5 millions d’euros dans le cadre du programme annuel d’aménagement, d’entretien et de sécurisation du réseau routier du Département.