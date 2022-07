Loire-Atlantique : poursuite des travaux du parc urbain de Méan-Penhoët à Saint-Nazaire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Quartier Supprimer Loire-Atlantique Supprimer Valider Valider

À Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), la troisième phase de chantier du futur parc urbain dans le quartier de Méan-Penhoët est en cours.

Le projet du parc urbain de Méan-Penhoët à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) s’inscrit dans le cadre d’un plan d’aménagement de l’entrée est de la ville. Porté par la Communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire, conçu en concertation avec les habitants, ce projet facilitera la cohabitation entre la zone industrialo-portuaire et le quartier résidentiel. L’objectif est de réaliser des espaces publics agréables et une lisière végétale dense sur une surface d’environ 2,5 hectares. Ainsi, le parc offrira une promenade en lisière de quartier, des cheminements doux, un terrain multiactivités, des lieux de détente et une nouvelle aire de jeux en bois.

Les travaux ont commencé en mars 2021 avec la construction d’un bassin de rétention, l’installation d’une aire de jeux dans le square des aviateurs et la végétalisation du boulevard des apprentis. La deuxième phase du chantier, débutée à l’automne 2021, a permis de transformer le parking du Pré-Gras en une aire de jeux, de créer un parvis, d’installer des équipements sportifs et d’aménager les liaisons piétonnes environnantes.

La troisième phase de l’aménagement est en cours. Elle porte sur la finalisation des aménagements du merlon et la reconfiguration du chemin de la Petite Usine. Cette voie sera fermée jusqu’à fin juillet 2022 pour des raisons de sécurité.