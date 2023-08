Loire-Atlantique : poursuite des travaux d’extension du réseau de chaleur nantais

Depuis quelques années, Nantes Métropole (Loire-Atlantique) et la société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération nantaise (SEMITAN) étendent le réseau de chaleur métropolitain. Au cours de l’été 2023, les opérations se concentrent sur le raccordement des logements du quartier de Chantenay-Bellevue-Saint-Anne au réseau de chaleur Centre Loire. Des interventions sont aussi menées au niveau des rues de la Porte-Gellée, Casimir-Périer et René-Viviani.

Plusieurs secteurs de la commune vont également bénéficier de ces interventions. Un chantier sera notamment réalisé autour du quai de la Fosse et du boulevard Jean-Philippot, durant le mois de septembre. La rue du Fourny et celle des Marchandises seront aussi concernées. Du côté des rues de Bel-Air, Cassegrain et de la place de Bretagne, les travaux seront lancés au début du mois d’octobre. Ce chantier va durer jusqu’en février 2024 et permettra de raccorder au réseau l’hôtel des postes et l’agence de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat).