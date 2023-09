Loire-Atlantique : poursuite des réflexions sur le projet d’aménagement du parc paysager de Saint-Nazaire

Depuis l’été 2023, de nouveaux équipements ludiques ont été installés dans le parc paysager de Saint-Nazaire (Ille-et-Vilaine). Il s’agit notamment de tables de pique-nique, de terrasses en bois et de miroirs, dédiés à la danse au grand air. À l’initiative de l’atelier mobile de la ville, ils ont fait l’objet de concertations publiques les 13 et 14 septembre derniers. Ces séances avaient pour objectif de présenter ces aménagements aux citoyens et d’échanger sur les éventuelles pistes d’amélioration de leur configuration.

Ces équipements font partie d’une démarche expérimentale, inscrite dans le cadre du programme d’aménagement du parc paysager de Saint-Nazaire. Leur installation vise à donner un aperçu sur les perspectives de redynamisation de ce lieu de convivialité et de verdure, situé au cœur de la ville.

Selon le calendrier prévisionnel, les études à ce sujet devraient se poursuivre jusqu’à l’automne 2023. Une fois terminée, cette phase préparatoire laissera place aux travaux qui devraient débuter en 2024.