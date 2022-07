Loire-Atlantique : poursuite de l’aménagement du secteur de Bagatelle à Saint-Herblain

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Loire-Atlantique Supprimer Ecoquartier Supprimer Valider Valider

Le quartier de Bagatelle à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) continue sa métamorphose. De nouvelles parcelles de jardins familiaux sont en cours de construction.

L’écoquartier Bagatelle est situé au nord de la commune de Saint-Herblain (Loire-Atlantique), à quinze minutes du centre-ville de la Cité des Ducs de Bretagne. Le programme d’aménagement de ce quartier porte sur une surface totale de plus de 19 hectares. Les travaux ont commencé en 2010, notamment avec la réhabilitation du Sillon de Bretagne, la construction du collège Nelson-Mandela, l’aménagement du parc du Sillon et d’espaces commerciaux et artisanaux.

En 2022, le quartier de Bagatelle poursuit sa transformation avec de nouveaux chantiers, notamment l’aménagement de jardins familiaux dont une dizaine seront disponibles avant la fin de l’année. Les parcelles intègreront un petit cabanon et un récupérateur d’eau de pluie. Ces jardins familiaux seront conçus par l’agence Boîte à Paysages et réalisés par les entreprises ID Verde et Bemwood.

Doté de plus de 1 200 logements en accession libre, locatif social et accession abordable à la propriété, l’écoquartier dynamise le marché de l’immobilier de la commune de Saint-Herblain.