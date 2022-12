Loire-Atlantique : le site ferroviaire de Nantes-Blottereau est prêt à accueillir les installations de la gare de Nantes-État

Durant trois ans, le site ferroviaire de Nantes-Blottereau à Nantes (Loire-Atlantique) a fait l’objet d’un chantier de rénovation. Achevée récemment, l’opération a permis de remanier le plan de voies, de créer de nouvelles connexions avec les voies de l’axe Angers-Nantes et d’aménager des infrastructures spécialisées (entrepôts, espaces de maintenance…). Un nouveau poste d’aiguillage informatisé a également été mis en place pour coordonner les activités sur l’ensemble du site.

Pour la SCNF, ces travaux d’amélioration de la gare de Nantes-Blottereau lui permettront de mieux gérer le trafic du fret et des trains de voyageurs ainsi que la logistique des chantiers ferroviaires. Au total, quelque 121,3 millions d’euros ont été mobilisés pour ce chantier, inauguré en novembre 2022 par la SNCF, la métropole nantaise et la région Pays de la Loire. Il s’agit d’un investissement effectué dans le cadre du rapatriement des installations du site ferroviaire de Nantes-État. Ces dernières sont notamment en cours de démantèlement pour permettre la création de jardins, de nouveaux logements et de nouvelles lignes de tramway nord-sud.