Loire-Atlantique : le programme Les Goélettes en cours de livraison à Guérande

La Nantaise d’Habitations a fait l’acquisition de 21 logements au sein de la future résidence Les Goélettes à Guérande (Loire-Atlantique).

Les Goélettes est un programme immobilier situé au sein d’un écrin de verdure, à dix minutes des plages de La Turballe, à l’entrée de la ville de Guérande (Loire-Atlantique). Portée par le promoteur Alila, l’opération concerne la réalisation d’un habitat de qualité, avec une architecture contemporaine, et des aménagements paysagers. La pose de la première pierre a eu lieu en mars 2021 et la résidence est aujourd’hui en cours de livraison.

Construit sur le site de l’ancien garage Cottais, sur la route de La Turballe, le programme proposera au total 34 appartements répartis sur deux immeubles et neuf maisons individuelles. Tout en favorisant la mixité sociale et générationnelle, l’opération se veut innovante et plus respectueuse de l’environnement. Elle répond également aux demandes croissantes de logements ainsi qu’à l’amélioration de la performance thermique.

La Nantaise d’Habitations a d’ores et déjà acquis 21 logements au sein de ce programme neuf pour conforter son ancrage sur le littoral de la Loire-Atlantique.