Loire-Atlantique : le Pavillon Cambronne, une nouvelle résidence de 42 logements à Nantes

L’ancien siège de la direction générale de l’Armement (DGA), situé en face du pont Anne-de-Bretagne à Nantes (Loire-Atlantique), a été reconverti en un ensemble immobilier. Baptisé Pavillon Cambronne, celui-ci a été inauguré le 4 juillet 2023. La cérémonie s’est déroulée en présence de Gildas Salaün, adjoint au maire de Nantes, et de Cyrille Gallez, le directeur du développement et de la construction du bailleur social La Nantaise d’Habitations.

Ce programme est le fruit de la collaboration entre la ville de Nantes, les promoteurs immobiliers La Nantaise d’Habitations et Linkcity ainsi que les sociétés Latitude et Perl. Il propose 42 appartements dont neuf en location, 28 en vente d’immeuble à rénover (VIR) et cinq accessibles à la propriété. Des terrasses privatives paysagées y ont aussi été créées. La réalisation de quatre maisons neuves et d’espaces de convivialité dans la cour figure également parmi les opérations effectuées à l’occasion de ce projet. Par ailleurs, cet ensemble dispose d’un parking couvert d’une capacité de 14 places.