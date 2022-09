Loire-Atlantique : lancement du programme « Petites Villes de demain » à Guémené-Penfao

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loire-Atlantique Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Guémené-Penfao (Loire-Atlantique), les opérations d’aménagement prévues dans le cadre du programme « Petites Villes de demain » ont commencé à l’été 2022.

Selon le calendrier de réalisation du programme « Petites Villes de demain », l’été 2022 marque le lancement des travaux prévus dans la convention Opération de revitalisation du territoire (ORT). Elle a été signée en juillet 2022.

Dans la ville de Guémené-Penfao (Loire-Atlantique), le projet prévoit la requalification de l’îlot de l’hôtel de ville et l’extension de la mairie. La création d’un parcours de vélo tout-terrain et d’un aménagement paysager au parc du vélodrome sera aussi réalisée. Par ailleurs, la réhabilitation de l’ancien restaurant du port et la transformation de l’ancien Pari mutuel urbain (PMU) du centre-bourg en commerce sont également prévues. L’ensemble des infrastructures devrait être livré d’ici à 2026.

Le programme « Petites Villes de demain » a pour objectif de revitaliser les centres-bourgs. Pour la commune de Guémené-Penfao et les deux autres communes lauréates du territoire de Redon Agglomération, un budget de 13 millions d’euros sera mobilisé. Cette somme sera allouée à la réalisation de l’ensemble des projets d’aménagements. Le financement sera assuré par différents partenaires dont l’État, le département de la Loire-Atlantique, la région de Bretagne.