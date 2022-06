Loire-Atlantique : la requalification du centre-bourg Erdre-Porterie, à Nantes, se poursuit

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loire-Atlantique Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Nantes, de nouveaux secteurs seront réaménagés dans le cadre de la requalification du centre-bourg Erdre-Porterie.

La transformation du centre-bourg Erdre-Porterie à Nantes (Loire-Atlantique) est un projet datant de juillet 2021. Son objectif est d’apaiser la circulation et de créer plus d’espaces piétonniers et cyclables dans le quartier. Depuis son lancement, plusieurs secteurs ont été réaménagés. Le dernier en date est la place des Tonneliers. Les commerçants du marché de Saint-Joseph-de-Porterie ont pu se réinstaller sur les lieux le 7 mai 2022, même si l’installation de bancs, de tables de pique-nique et d’appuis vélo doit encore être effectuée.

Selon le planning de travaux établi par la Mairie et la métropole de Nantes, l’opération de requalification, confiée à Nantes Métropole Aménagement, se poursuivra dans d’autres secteurs de la ville. D’ici à août 2022, des travaux seront réalisés au niveau de la place Dollier-de-Casson et de la rue Jean-Michel-Potiron. Ils permettront de transformer le parking devant l’église en une vaste esplanade piétonne. Les trottoirs seront élargis et un nouveau revêtement en pavé sera mis en place dans la continuité de la rue Barbara et de la traversée de la route Saint-Joseph. Par ailleurs, la terrasse du bar Le Sporting sera agrandie et de nouveaux arbres seront plantés.