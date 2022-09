Loire-Atlantique : île de Nantes, livraison des logements du programme Loire en Scène d’ici à 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loire-Atlantique Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Sur l’île de Nantes (Loire-Atlantique), le projet Loire en Scène proposera au total plus de 170 logements.

Loire en Scène est un programme immobilier porté par Habitat 44, en partenariat avec Eiffage Immobilier. Située au cœur de l’île de Nantes (Loire-Atlantique), au sud du centre commercial Beaulieu, l’opération concerne l’aménagement d’une surface d’environ 11 000 m², sur lesquels sont prévus des logements et des locaux d’activités médicales et paramédicales. Elle comprend également le nouveau Théâtre Beaulieu, livré en juin 2022.

Au total, 174 appartements seront proposés au sein de la résidence Loire en Scène d’ici à septembre 2023. En cours de construction, ils comprendront 86 logements en accession libre, 75 logements sociaux et 13 logements commercialisés en bail réel solidaire (BRS). Les logements seront répartis sur deux tours de 15 étages et de 16 étages, et au-dessus du socle qui accueillera les locaux d’activités.

Précisions que 28 logements du programme s’inscrivent dans le cadre d’une opération de reconstruction située à Saint-Herblain. En ce sens, le projet bénéficie d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru).

Enfin, un parc de stationnement de plus de 140 places complétera l’offre afin de répondre aux besoins des différents programmes.