Loire-Atlantique : Habitat44 aménage une nouvelle résidence à Erbray

L’Office public de l’habitat de Loire-Atlantique a inauguré une nouvelle résidence fin novembre 2022. Il s’agit du Village des Chênes, situé à Erbray (Loire-Atlantique), qui regroupe dix logements individuels de types T2 et T3. Les habitations disposent de chambres et de salles de bains adaptées aux personnes à mobilité réduite. En annexe, des emplacements de stationnement et des jardins privatifs avec terrasse ont été aménagés.

Selon l’Office de l’habitat, l’offre d’habitation s’adresse essentiellement aux personnes du troisième âge, originaires d’Erbray ou de l’agglomération de Châteaubriand-Derval. Ainsi, les logements ont été loués à des personnes seules, à des couples de retraités et à des colocataires mère-fille.

Au total, un montant de plus de 1 million d’euros a été alloué à la construction de la résidence. Il s’agit d’un investissement destiné à compléter l’offre de logements sociaux dans la localité. Pour la réalisation des travaux, Habitat44 a bénéficié d’un soutien de l’État.