Loire-Atlantique : Habitat 44 a créé 33 nouveaux logements à La Chapelle-sur-Erdre

À La Chapelle-sur-Erdre, la résidence Gaïa et les Villas Gaïa viennent d’être livrées. Il s’agit de projets immobiliers portés par Habitat 44.

L’agence Habitat 44 a mis en location 33 nouveaux logements à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique). L’offre se compose de 14 maisons individuelles et de 19 appartements en R+2, dont 14 de type T2 et cinq de type T3. Implantées dans le quartier des Perrières, ces habitations sont les fruits de deux projets immobiliers dont la résidence Gaïa (26 logements) et les villas Gaïa (7 maisons individuelles). Livrées en juin dernier, ces dernières ont été inaugurées le 11 juillet 2022 par Ugo Bessière, conseiller départemental, Fabrice Roussel, le maire de la commune, et David Martineau, le président de l’Office public d’habitat (OPH) de Loire-Atlantique.

Selon l’OPH de Loire-Atlantique, la création de nouvelles résidences permet de répondre à un besoin grandissant de logements sur le territoire. Précisons qu’un budget total d’environ 5 millions d’euros a été mobilisé dans les travaux de construction. Le financement a bénéficié des soutiens de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de Nantes Métropole et de l’État.