Loire-Atlantique : extension et rénovation du groupe scolaire de la Bernardière à Saint-Herblain

Approuvée par le conseil municipal de Saint-Herblain (Loire-Atlantique), l’extension et la rénovation du groupe scolaire de la Bernadière sont désormais actées. L’opération débutera d’ici à 2024 et portera sur la création d’une nouvelle section de 150 m2 pour l’école maternelle. Des travaux de rénovation seront également réalisés sur l’ensemble du bâtiment afin de remettre à neuf les locaux d’enseignement et les locaux administratifs. Ils incluront également le réaménagement de l’ancienne crèche rattachée à l’établissement et la reconfiguration de l’espace extérieur, notamment la création d’une cour pédagogique partagée et d’un parking pour le personnel.

Le coût du projet est estimé à 8 millions d’euros. Placés sous la maîtrise d’œuvre du cabinet Déesse 23 Architecture, les travaux auront pour objectif d’améliorer le cadre de l’enseignement au sein du groupe scolaire de la Bernardière. Il s’agit aussi d’une opération visant à améliorer les performances énergétiques du site, dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique.