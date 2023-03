Loire-Atlantique : des séances d’information publique concernant la requalification du cœur de bourg de Crossac

Depuis le mois de février 2023, une procédure de concertation est menée à Crossac (Loire-Atlantique) en vue de l’amélioration de son cœur de bourg. Afin d’inciter les habitants à participer à cette phase de conception, la commune a planifié des réunions publiques et des ateliers qui se dérouleront au cours de ce premier semestre. À l’issue de ces séances, une réunion publique sera organisée cet été pour présenter officiellement les aménagements envisagés.

Le projet de revalorisation vise principalement à redynamiser le cœur de bourg de Crossac, grâce à la création de nouveaux lieux de vie. Pour y parvenir, plusieurs opérations seront mises en place. Elles porteront notamment sur la création de logements, sur le développement des mobilités et sur l’implantation de services et de commerces de proximité dans le secteur. Précisons que le projet découle d’une initiative menée avec le département de la Loire-Atlantique et l’Office public de l’habitat.