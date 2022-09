Loire-Atlantique : des résidences destinées aux jeunes actifs à Nort-sur-Erdre et à Treillières

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loire-Atlantique Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les communes de Nort-sur-Erdre et de Treillières (Loire-Atlantique) accueilleront deux résidences à destination des jeunes actifs d’ici à la rentrée 2022.

En 2021, les communes de Nort-sur-Erdre et de Treillières ont été choisies pour accueillir chacune une structure d’hébergement collectif à destination des jeunes actifs. Cette décision fait suite à l’étude réalisée par l’Union régionale pour l’habitat des jeunes (URHAJ) sur le territoire de la Communauté de communes d’Erdre et Gesvres (Loire-Atlantique). Le projet est réalisé en partenariat avec La Nantaise d’Habitations et Habitat 44. La mise en service des deux résidences est attendue pour la rentrée 2022.

À Nort-sur-Erdre, la résidence se situe en plein centre-ville, sur la place du Champ-de-Foire. Son architecture s’intègre aux bâtis contemporains déjà présents. Ce nouveau programme comprend 20 appartements dont trois logements accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). La production d’eau chaude et de chauffage sera assurée par une chaufferie collective au gaz, associée à des panneaux solaires.

À Treillières, la nouvelle résidence prend place dans le nouveau quartier d’habitat Général-de-Gaulle, sur la rue Étienne-Sébert. Respectant la trame urbaine existante, elle bénéficie d’un vaste espace vert ouvert à tous les habitants du quartier. L’opération comprendra 20 logements.