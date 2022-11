Loire-Atlantique : des logements pour les personnes aux revenus modestes verront le jour à Nantes

Nantes Métropole, le département de la Loire-Atlantique et l’État ont décidé de créer de nouveaux logements sociaux dans le quartier Petit-Fort, à Nantes. Ils serviront à héberger temporairement des réfugiés, des jeunes actifs, des étudiants et des jeunes en formation professionnelle. Ils seront composés d’une centaine de studios modulables de 15 m2, équipés d’une salle de bain privative et d’une kitchenette.

Cette future résidence sociale verra le jour d’ici au printemps 2023. Pour la réaliser, un investissement de plus de 6 millions d’euros est mobilisé par la Métropole, par Action Logement, par l’État et par le Département (financement issu du Fonds départemental pour le logement d’abord). Cette initiative vise à aider les personnes aux revenus modestes à avoir accès à des logements de droit commun (en location). Les futurs résidents bénéficieront d’un accompagnement, destiné à maintenir un accès aux droits sociaux, à l’emploi et à la formation. Ce service sera notamment délivré sous forme d’animations par l’association Aurore, un organisme œuvrant en faveur des personnes en situation de précarité.