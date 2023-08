Loire-Atlantique : des équipements en test avant le réaménagement du parc paysager de Saint-Nazaire

Situé sur l’ancienne zone inondable du Grand Marais, le parc paysager de Saint-Nazaire, dans le département de la Loire-Atlantique, s’étend sur une superficie d’environ 25 hectares. Ce poumon de verdure au cœur de la ville fait l’objet d’un programme de réaménagement en vue de le remettre en valeur et de le relier au front de mer. L’étape actuelle du projet porte sur le test d’équipements éphémères. Ainsi, depuis fin juillet 2023, le site est agrémenté de tables de pique-nique et d’un food truck. Un grand miroir incassable de six mètres de longueur a aussi été installé sur l’ancienne piste de patins à roulettes, permettant des séances de danse improvisées en accès libre. Au sud, une terrasse en bois a été aménagée pour organiser des petits spectacles.

Les réflexions et les études préalables à la transformation du parc seront achevées d’ici à l’automne, et le début des travaux est prévu pour 2024. Toutefois, de premières interventions sont déjà en cours pour favoriser la biodiversité. Elles comprennent, entre autres, le déploiement de paillage et l’installation de nouvelles haies.